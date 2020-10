Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, terzo bacio nella notte: “Fidati di me” VIDEO

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, terzo bacio nella notte: “Fidati di me”. Ieri sera i due amici sono stati messi in crisi da alcune dichiarazioni, ma stavolta la pace è arrivata subito

Ieri sera una puntata difficile per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Ancora una volta gli autori hanno provato a mettere in crisi il rapporto speciale nato tra di loro nella casa, con clip montate a regola d’arte e frasi estrapolate. Francesco si è molto arrabbiato per questo, dicendo ad Alfonso Signorini di stare male per questa situazione perché ogni volta Tommaso poi fa passi indietro con lui, ed è sempre più difficile recuperare. Ad addolcire l’influencer è stato il momento in cui a Tommaso sono stati fatti vedere i commenti di Alba Parietti, mamma di Francesco, sul loro conto. Francesco ha difeso a spada tratta l’amico e Tommaso ha apprezzato particolarmente il gesto, arrivando a decidere di dargli fiducia.

Tommsao Zorzi e Francesco Oppini si baciano dopo la puntata: “Lo facciamo in diretta?”

Dopo un lungo abbraccio, e dopo che Francesco lo ha implorato di fidarsi di lui, di lui e basta, la puntata è giunta a termine e Alfonso Signorini ha fatto leggere un po’ di tweet agli inquilini nella casa. Uno in particolare recitava un messaggio: “Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare”, con la foto del primo bacio di Francesco e Tommaso. Francesco, appena chiuso il collegamento, si è avvicinato a Tommaso e gli ha chiesto: “In diretta?” prima di baciarlo e mandar in tilt i loro numerosi fans.

Dopo la puntata hanno avuto poi modo di parlare e di chiarire per l’ennesima volta, si sono detti che tra loro non cambierà nulla, che va tutto bene e hanno anche dormito insieme. Sarà la volta giusta che i due ragazzi si lascino tutto alle spalle?