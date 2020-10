Tommaso Zorzi, sfogo nella notte su Alba Parietti: “Ci sono rimasto male”. L’influencer si è confrontato con il suo amico Francesco Oppini riguardo quello detto dalla madre

Ieri sera al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto leggere a Tommaso Zorzi alcune dichiarazioni che la mamma di Francesco Oppini, Alba Parietti, ha rilasciato sul suo conto e sulla loro amicizia. Alba infatti è rimasta molto delusa dall’influencer che ha voltato le spalle a Francesco qualche giorno fa, deluso da uno screzio che c’era stato tra di loro, e ha accusato Tommaso di aver tradito Francesco. Il figlio ha prontamente preso le difese di Tommaso, chiedendo, supplicando alla mamma di non intromettersi, ma ciò non toglie che Tommaso ci sia rimasto molto male per quanto dichiarato dalla Parietti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si sfoga con Francesco Oppini: “Sono la persona più legata a te qua dentro”

Dopo la puntata, Tommaso si è sfogato a letto con Francesco. “Ci sono rimasto molto male. Credo di essere la persona più legata a te qua dentro e lo sai. Se è successo quello che è successo, è solo perché avevo visto quella clip su di te e ci ero rimasto male. Questo non intaccherà il nostro rapporto, solo mi dispiace che abbia pensato certe cose”. Francesco lo ha prontamente rassicurato: “Avrà visto qualcosa che l’ha fatta scattare, lei è molto impulsiva, ma io mi sono dissociato. Non sta lei qui con te, ci sono io, so io come sei fatto, ti assicuro che si sarà già pentita e una volta usciti da qua sarai il primo che vorrà vedere”.

TI POTREBBE INTERESSARE –> Grande Fratello, Patrizia De Blanck contro il pubblico: “Poveracci”

Francesco ha rassicurato l’amico tutto il tempo, dicendogli che resterà sempre dalla sua parte e che probabilmente lunedì in puntata lo faranno confrontare con sua madre.