Valentina Vignali Hallowen e sushi, ma il seno esplode . Bellezza – FOTO

Valentina Vignali, la cestista alle prese con i preparativi per la festa di Halloween. Bellissima e super sorridente anche se l’outfit a fatica trattiene le forme. Meravigliosa.

Valentina Vignali festeggia il suo Halloween anche sui social. Buon Halloween amici!

Sicuramente quest’anno è un po’ strano e più triste: niente feste, niente trucchi, niente serate mascherati, ma di sicuro come al solito SE MAGNA FORTE!

Il risultato è notevole: jeans a vita alta con tanto di cinturino nero e maglioncino nero in lurex. La scollatura del maglioncino esalta il seno della bellissima cestista conferendo allo scatto quel tocco di sensualità che piace. Unito al sorriso di Valentina e all’autoironia della stessa, il risultato è top. La Vignali ha un grazioso cerchietto con due zucche a molla simpaticissime che conferiscono movimento alla foto. Poco make-up, mascara nero e labbra dalle tinte nude per dare un tocco glam alla foto. Apprezzatissima dai follower i quali, ovviamente, non si risparmiano con i complimenti o a delle vere e proprie dichiarazioni d’amore: Mi fai innamorare ogni giorno di più Valentì.

Valentina Vignali in intimo, che bomba!

