Valentina Vignali e lo scatto sott’acqua: si vede solo il lato B – FOTO

La cestista fotomodella Valentina Vignali si produce in una spettacolare nuotata subacquea e fa sognare i follower di Instagram

Sempre più tonica e supersonica la famosa cestista di fama nazionale, Valentina Vignali che si produce in uno spettacolare “intervento” subacqueo e fa restare tutti senza fiato. Non è la prima volta per la modella sportiva si cimenta in avventure che mettono in risalto il suo lodevole repertorio fisico.

In alcune circostanze è stato addirittura oggetto di discussione mediatica, quando in compagnia delle amiche aveva deciso di trascorrere un meritato weekend in barca. In quell’occasione a diventare protagonista di un’interpretazione scenica che ha visto lo skipper fotografare ogni angolo del suo meraviglioso corpo è stato il lato caratteriale.

Non a caso la Vignali, al di là dell’apparire come una “Venere” discesa in terra sa anche farsi rispettare nella vita, rivelando a tutti l’istinto d’estroversione che la distingue dalle altre modelle in rampa di lancio

Una fantastica “sirena” in fondo al mare: Valentina Vignali ha fatto di nuovo centro

Visualizza questo post su Instagram 💃🏻: si questa emoji è stata fatta a mia immagine e somiglianza Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 28 Ott 2020 alle ore 1:36 PDT

Valentina Vignali ama molto farsi immortalare in tutto il suo splendore. Non a caso è diventata una web influencer di tutto rispetto, che nonostante il lato attitudinale “furente” sa farsi apprezzare per come appare. I frequenti primissimi piani della modella dell’Azzurra Basket VCO ritraggono un fisico quasi perfetto, sotto qualsiasi profilo.

Il sistema “vincente” di questa sua caparbietà lo si evince dgli allenamenti sportivi, abbinati ad una dieta rigorosamente proteica. In parallelo ad una corporatura che riflette la brillantezza del suo spirito, Valentina è solita rendere onore alla sua quotidianità, con un’eleganza pazzesca.

L’ultimo scatto su Instagram però non può passare inosservato ai 2,3 milioni di follower, sorpresi dall’istinto subacqueo di Valetina. Abbiamo scoperto così un’altra dote importante della modella sportiva che non finisce mai di stupire.

Visualizza questo post su Instagram Come quando ti spogli, come quando ti arrabbi Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 30 Ott 2020 alle ore 6:12 PDT

Questa volta a mettere in difficoltà gli utenti del web ci ha pensato un magnifico lato B, che si scorge in lontananza, mentre Valentina nuota in superficie come una sirena che quando si muove rapisce il lato più sensibile del cuore

