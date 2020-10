Vite al Limite. Mercedes Cephas, 351 kg. Un cambiamento a metà

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Mercedes Cephas

Mercedes Cephas ha 37 anni quando appare per la prima volta nel programma Vite al Limite; è la protagonista della diciottesima puntata della settima stagione. Arrivata al peso di 351 kg, stava mettendo duramente a rischio la sua vita a causa delle malsane abitudini alimentari.

Non riusciva nemmeno a prendersi cura dei suoi figli per via della sua mole imponente. Costretta all’immobilità, vessata da un grave linfedema, non si muoveva praticamente dal letto da anni. I suoi organi stavano via via cedendo. “Non riesco a credere a come sono riuscita a ridurre la mia vita” – ha detto Mercedes durante il suo episodio. “Sono diventata così grossa che mi è difficile fare qualsiasi cosa. E ogni giorno è sempre peggio.”

La sua dipendenza è il risultato di un trauma infantile. Suo padre ha abusato di lei ripetutamente da quando aveva 11 anni. Per far fronte a ciò che le stava accadendo, Mercedes ha trovato nel cibo l’unica fonte di conforto e sostegno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Vite al Limite. Il traguardo (poco) raggiunto di Mercedes