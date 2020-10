Scintillate e caldissima più di una stella, Wanda Nara pubblica una clip nella quale si ritrae al massimo della sensualità. Fans in delirio.

Visualizza questo post su Instagram Mio colore SEDUCTION di @wandanaracosmetics Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 31 Ott 2020 alle ore 4:35 PDT

Questa volta Wanda Nara si è superata. La moglie di Mauro Icardi non è nuova nel postare scatti ed anche brevi video all’interno dei quali si mostra come nessun’altra donna farebbe mai. Lei spesso gioca anche con il suo sguardo da puma predatrice.

Ed è questo il caso. Con i suoi capelli lunghi sciolti sulle spalle, la 33enne originaria dell’Argentina si fa vedere in un vero e proprio apice di sensualità. La sudamericana è ineccepibile, perfetta nella sua bellezza ed assolutamente desiderabile. Lei stessa è consapevole dell’ascendente che sa esercitare nei suoi fans, ama fare la vezzosa e concedersi agli occhi di migliaia e migliaia di ammiratori. Ogni sua immagine postata sui social network è una vera meraviglia.

Wanda Nara, la regina assoluta della seduzione

Non dimentichiamo che Wandita non è solo una modella oltre che la procuratrice di suo marito (attualmente tesserato per il Paris Saint-Germain, n.d.r.). No, Wanda è anche una abilissima imprenditrice che ha lanciato una linea di cosmetici tutta sua. Ed allora ecco che unisce l’utile al dilettevole, divertendosi nell’apparire così e facendo al contempo anche da testimonial per i suoi prodotti.

Visualizza questo post su Instagram 🐻💕🐻 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 29 Ott 2020 alle ore 1:30 PDT

Un tipico esempio di come un vip sappia sfruttare nel migliore possibile dei modi un medium potentissimo come Instagram, coltivando sia la propria immagine che i propri interessi. Ed ai fans piace così.

