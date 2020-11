Le 1000 Lire di una volta: svelato il loro valore odierno. Cifre impressionanti

Da molti collezionate e ricercate, le vecchie 1000 Lire hanno un valore assai prezioso: scopriamo insieme le cifre impressionanti

Si tratta di veri e propri pezzi rari, ricercati dai collezionisti ma anche dagli amanti dei “bei tempi passati”: le vecchie 1000 Lire hanno tutt’oggi un prezioso valore. Ce ne sono di diversi tagli, così come diverse sono le figure rappresentate nei vari esempi ancora in circolazione. Alcuni di questi si collegano a momenti particolarmente importanti della storia d’Italia.

Scopriamo insieme le cifre impressionanti relative al valore di queste banconote.

1000 Lire: ecco quanto valgono le antiche monete oggi

Tra i pezzi ricercati dai collezionisti, ci sono ad esempio le 1000 Lire a moneta stampate nel 1970. Vennero messe in circolazione dalla Zecca di Roma per celebrare i 100 anni della proclamazione della Capitale. A livello estetico, presentano una raffigurazione della Dea Concordia rivolta verso destra, e la scritta “1870-1970 Concordia“.

Dall’altro lato di questi esemplari, venne raffigurata la pavimentazione del Campidoglio, corredata dalla scritta “Roma Capitale 1000 lire”. I pezzi in circolazione dopo il conio non furono molti; ciò nonostante, il loro valore si è notevolmente abbassato. Non si tratta infatti di un tipo di moneta rarissima: attualmente, verrebbe pagata circa 20 euro.

Tuttavia, a queste 1000 Lire si aggiunsero una serie di esemplari di 1000 Lire in argento, per un totale di 2.500 pezzi. La collezione era accompagnata anche da un esemplare di prova. Proprio questo pezzo sarebbe particolarmente prezioso per i collezionisti: il suo valore si aggirerebbe attorno ai 700 euro, ma se le sue condizioni fossero ottime potrebbe essere quotato anche 1000 euro.

Per quanto riguarda le banconote con Maria Montessori, ci sono alcune annate che attualmente vengono valutate parecchio. Come la banconota 1000 Lire del 1995, il cui prezzo è stimato ad una cifra di 220 euro. Stessa situazione per alcuni esemplari raffiguranti Marco Polo. In questo caso, si devono considerare le banconote la cui sigla inizia per X: il loro valore ammonta infatti a circa 200 euro.

