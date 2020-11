Alessandra Mussolini: lo strazio, le lacrime e il racconto a Milly Carlucci

Alessandra Mussolini: momento straziante nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La sua storia tocca tutti, si commuove anche Milly Carlucci

Alessandra Mussolini, nel percorso intrapreso a “Ballando con le Stelle“, sta sorprendendo davvero tutti. In coppia con Maykel Fonts, la politica sta dimostrando di aver coraggio ed energia da vendere. Non mancano, tuttavia, momenti di estrema fragilità, come quello vissuto proprio durante la diretta di ieri sera.

Parlando della propria vita personale, Alessandra ha commosso tutti: in lacrime anche la presentatrice Milly Carlucci.

Alessandra Mussolini: il racconto che ha commosso tutti