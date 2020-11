Annuncio in diretta: morta stella del TG1

Terribile lutto in casa Rai. E’ mancata purtroppo nella giornata di oggi la Roberta Quaresima. La donna, ha lavorato come assistente del Direttore del Tg1.

Un annuncio dato in diretta Tv che ha letteralmente commosso i telespettatori. La Rai, tropo la morte in settimana di Pino Scaccia, è stata travolta da un’altro gravissimo lutto. Durante la consueta edizione delle 13, l’annunciatrice ha voluto dare questa grave notizia: “Un grave lutto ha colpito tutti noi del Tg1, si è spento il sorriso della nostra collega Roberta Quaresima, da tanti anni responsabile della segreteria di direzione. Con la sua umanità e la sua bravura aveva reso migliore il lavoro di tutti noi, ed è stata un esempio per il coraggio con il quale ha affrontato la malattia. La ricordiamo con tanto affetto e siamo vicini al dolore del familiari”.

Il cordoglio dell’amico Roberto Mollica

La notizia del decesso della donna è stata data in diretta Tv da Valentina Bisti, che a stento ha potuto trattenere le lacrime. Una donna bella e dallo sguardo solare Roberta Quaresima. Che è morta troppo presto. Non sono state specificate le cause del decesso. Nelle prossime ore sapremo essere più precisi.

Arriva anche il cordoglio su Facebook da parte di Roberto Mollica:

Addio a Roberta Quaresima persona speciale, sincera, leale, vera. Grande umanità e grande cuore. Lavorava con dedizione e passione al Tg1. Ci lascia una grande lezione: sorridere sempre alla vita soprattutto nella sofferenza. Ciao Robertina

