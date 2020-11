Ballando con le Stelle, colpo di scena di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

La coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a sorpresa hanno annunciato il loro ritiro per qualche settimana dal programma ma senza colpi di scena

Nel programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” ormai siamo abituati ai medical drama, intossicazioni alimentari e infortuni più o meno gravi, ma le sorprese non mancano mai. Dopo Marco De Angelis, anche Lucrezia Lando è stata colpita da intossicazione alimentare e dato che Vittoria Schisano era allo spareggio con Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, ha ballato con Samuel Peron tornato in pista dopo la positività al Covid.

A tutto ciò aggiungiamo l’imprevista appendicite di Raimondo Todaro che si è evoluta in peritonite e il lieve infortunio di Elisa Isoardi alla caviglia che però si è protratto per le lunghe con forti dolori per lei.

In apertura della settima puntata, Milly ha dato il via allo spareggio tra Vittoria Schisano, eccezionalmente in coppia con il sostituto Samuel Peron, e Rosalinda Celentano, affiancata alla maestra Tinna Hoffmann. A spuntarla è stata Vittoria col 77% dei voti, contro il 23% di Rosalinda, definitivamente eliminata (potrà riprovarci nella puntata dello spareggio).

“Ballando con le Stelle 2020”: Isoardi si ritira, spareggio positivo per Gilles e Rocca