Banca. Qual è la migliore e i parametri per mettere al sicuro i propri risparmi

Banca. Quali sono i paramentri per sentirsi al sicuro riguardo i propri risparmi e cosa valutare per scegliere la banca migliore

La Banca a volte è vista dall’utente comune semplicemente come una cassaforte, un luogo dove mettere al sicuro i propri risparmi, nè più nè meno di nasconderli proverbialmente sotto il materasso.

In realtà è molto più di questo. Il nome più corretto per definire le bache infatti è istituto di credito, ossia un’istituzione che offre un’attività di intermediazione finanziaria. Non solo quindi si occupano della raccolta del risparmio ma anche della concessione di prestiti. Un istituto di credito infatti accetta depositi o altri fondi rimborsabili dagli utenti e concede crediti per conto proprio. In poche parole eroga credito inteso come anticipazione di denaro, svolge un’attività per acquisire strumenti di pagamento ma concede dunque prestiti, offre mutui e fidi.

Tutti questi servizi richiedono un costo di gestione: il conto corrente, il bancomat, attività di compravendita dei titoli azionari e obbligazioni, ecc. E’ in base ad essi che ci dobbiamo affidare per scegliere la banca più adatta che soddisfi completamente le nostre esigenze.

Qual è dunque la banca migliore? E’ semplice: quella che fa pagare meno i servizi che eroga e che abbia costi fissi più bassi in modo da far scendere il pagamento delle commissioni per strumenti come: conto corrente, bonifici, bancomat, prelievi ecc.

Di solito le banche online sono le più comode: consultabili per effettuare operazioni 24 ore su 24, godono delle stesse garanzie delle banche tradizionali.

