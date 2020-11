Beautiful, anticipazioni puntata 2 novembre: il momento della verità

Beautiful, anticipazioni 2 novembre: Hope fa visita a Thomas. Mentre la ragazza gli sta dicendo che non lo perdonerà mai, succede l’impossibile.

La situazione si fa sempre più critica. Thomas è ancora privo di sensi in un letto d’ospedale, mentre Ridge non riesce a perdonare Brooke per ciò che ha fatto. L’uomo è furioso e se la prende alternativamente con la moglie e con Liam, accusandoli di non aver mai compreso suo figlio. Nel frattempo il detective Sanchez è sulle tracce dei falsari che hanno realizzato il certificato di nascita di Phoebe. Il poliziotto ha cercato di estorcere informazioni a Flo, ma la ragazza è stata più reticente che mai. Dal suo interrogatorio è venuto fuori un solo nome: quello di Thomas Forrester.

Beautiful, anticipazioni 2 novembre: Sanchez all’attacco

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope è disperata. Nonostante il silenzioso appoggio di Liam, la ragazza si sente responsabile per la condizione in cui versa Thomas. La giovane Logan decide dunque di andare a trovare il marito nella sua stanza di ospedale. Thomas è attaccato alle macchine ed è incosciente: Hope gli sussurra che non lo perdonerà mai, ma gli chiede anche di svegliarsi per il bene di Douglas. Proprio in quel momento Thomas apre gli occhi.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Sanchez ha deciso di seguire le tracce lasciate da Flo e si è diretto in ospedale. Qui ha intenzione di fare chiarezza anche sulla misteriosa caduta di Thomas.

