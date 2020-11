In un drammatico incidente stradale in moto a Trichiana, in provincia di Belluno, un ex consigliere comunale di 48 anni ha perso la vita.

Nella mattinata di ieri, un uomo ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Trichiana, frazione di Borgo Valbelluna, comune in provincia di Belluno. La vittima è un 48enne ex consigliere comunale di Trichiana. Stando alle prime informazioni, il 48enne viaggiava a bordo della sua moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’auto all’incrocio fra via Roma e via Cavassico. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivi del 118 che, giunto sul posto, ha prestato le prime cure all’uomo e lo ha trasportato in elisoccorso presso l’ospedale di Belluno, dove è deceduto poco dopo.

Belluno, scontro tra auto e moto a Trichiana: muore ex consigliere comunale di 48 anni

Un drammatico incidente stradale si è consumato nella mattinata di ieri, sabato 31 ottobre, all’incrocio fra via Roma e via Cavassico a Trichiana, frazione di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno. Nell’impatto ha perso la vita David Bernard, 48enne perito edile ed ex consigliere comunale di Trichiana. Stando a quanto riportano i quotidiani locali e la redazione de Il Dolomiti, Bernard viaggiava a bordo della sua moto Honda che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’auto, una Mercedes Classe A condotta da una donna di 41 anni che procedeva in direzione opposta. Uno scontro molto violento che ha fatto sbalzare l’uomo dalla sella della due ruote sull’asfalto.

In pochi minuti sul luogo della tragedia è arrivato il personale medico del 118 che ha trasportato d’urgenza in elisoccorso il 48enne presso l’ospedale di Belluno. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici del nosocomio veneto di salvargli la vita, l’uomo è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Sconvolta l’intera comunità locale per la morte dell’ex consigliere comunale che lascia la moglie e due figlie.

