Paolo Brosio bestemmia al Grande Fratello: il web chiede la squalifica. Il colmo dei colmi! Il famoso giornalista si è fatto scappare qualcosa che è costata la squalifica a Denis Dosio

Paolo Brosio è entrato nella casa del Grande Fratello Vip solo venerdì e già si parla di squalifica. Il giornalista pare che abbia fatto due cose rilevanti nella casa: parlare di Dio, di religione e poi cedere ad una bestemmia. La stessa che è costata la squalifica a Denis Dosio qualche settimana fa. Il colmo dei colmi, considerando quanto sia religioso Paolo: il giornalista infatti si è convertito un po’ di tempo fa, dopo un periodo davvero molto difficile. Ha ritrovato la speranza e la felicità in Dio, infatti spesso nei programmi televisivi lo sentiamo toccare questo tema così importante per lui.

Paolo Brosio bestemmia al Grande Fratello Vip? Il video diventa virale sui social

Paolo è uno dei concorrenti di questa edizione, ma non è entrato subito con tutti perché al momento dell’inizio del programma ha scoperto di essere positivo al covid. Ha vissuto delle settimane molto difficili e la sua entrata è stata permessa soltanto venerdì, dopo numerosi accertamenti e tamponi. Nella casa è entrato con molto entusiasmo, la prima sera ha fatto un rosario con Elisabetta Gregoraci che ha coinvolto diversi concorrenti nella casa e sono due giorni che fa discorsi importante sulla religione, Su Dio, sulla vita e sulla morte.

Paolo pare essersi reso conto di quello che ha detto, infatti si è subito fermato e i ragazzi hanno cercato di cambiare discorso per non metterlo in difficoltà. Purtroppo però le sue parole sono state uguali a quelle pronunciate da Denis: sarà squalificato dal programma?