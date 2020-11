Sensualissima Claudia Gerini: con il tubino nero e i tacchi a spillo, l’attrice è un’esplosione di erotismo

Claudia Gerini ha regalato ai suoi followers degli scatti di sensualità pura. L’attrice, con in mano una stecca da biliardo, esibisce un fascino ed una carica erotica esplosivi. Il tubino nero e i tacchi a spillo esaltano il suo fisico da “femme fatale“, facendola apparire più bella che mai.

I fan sono estasiati dalle immagini apparse su Instagram: “La seconda foto è il top” – commenta qualcuno, e qualcun altro fa eco – “Molto bella!“.

Claudia Gerini: ecco come è tornata in forma

La splendida attrice romana festeggerà quest’anno i suoi 49 anni. Considerata da molti un vero e proprio “sex symbol“, la donna ha recentemente svelato di aver sofferto per molto tempo di “gonfiore addominale”: una problematica che, stando alle sue parole, rappresentava per lei un problema abbastanza importante.

“Ogni volta che finivo di mangiare, la pancia lievitava. Per quanto io sia una buongustaia, la quantità di cibo che consumavo a tavola non era abbastanza per spiegare tutto quel gonfiore. Questo fastidio era anche accompagnato da episodi di gastrite e da senso di pesantezza“. Anche Claudia, come tutte le donne, ha quindi sofferto per la propria “pancetta”, non riuscendo inoltre ad accettare il senso di malessere che puntualmente la assaliva.

La situazione si è chiarita nel momento in cui la Gerini ha effettuato un test genetico per l’intolleranza al lattosio: ecco svelata, dunque, la causa del persistente gonfiore.

“Da quando l’ho scoperto, ho iniziato un tipo di cura che si basa semplicemente su un piano alimentare attento a evitare il più possibile alimenti contenenti lattosio” – ha affermato la Gerini. E da quel giorno i suoi problemi fisici sembrano miracolosamente scomparsi.

“Riesco a tenere lontani i gonfiori addominali e quel fastidioso senso di pesantezza“. L’attrice, inoltre, ha dichiarato di assumere anche delle pastiglie specifiche: queste, in caso di necessità, le permettono di digerire il lattosio senza problemi.

