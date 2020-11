Cristina Buccino, camicetta slacciata e seno da paura: fan in estasi – FOTO

Cristina Buccino ha condiviso una serie di fotografie a dir poco fenomenali: la showgirl mette in mostra il suo décolleté da paura.

Cristina Buccino è una donna bellissima e seducente. La 34enne è una modella e showgirl di successo: anche sui social è apprezzatissima, con il suo account Instagram seguito da 2,5 milioni di follower. La calabrese sa come deliziare la sua platea e pubblica spesso scatti bollenti e piccanti in cui mette in mostra il suo fisico da paura. La 34enne, poco fa, ha messo in rete una fotografia incredibile in cui indossa una camicetta sexy e slacciata con décolleté in bella mostra.

Cristina Buccino, camicetta sexy: seno da paura

Visualizza questo post su Instagram Autoscatto delle 21.13 . #sundaynightmood Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 1 Nov 2020 alle ore 12:14 PST

Cristina, poco fa, ha condiviso una serie di 4 fotografie a dir poco favolose. La ragazza indossa una camicetta sexy ed avvenente e in alcuni scatti la slaccia mettendo il seno in bella vista. La bellezza del suo viso è semplicemente disarmante e le sue labbra carnose non passano comunque inosservate. La calabrese è un’esplosione di sensualità. Il post ha già raccolto 37mila cuoricini e numerosissimi commenti. “La donna più bella del mondo”, “La dea della bellezza”, “Sei un’opera d’arte”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Paradise💚. Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 21 Ago 2020 alle ore 11:00 PDT

La Buccino, nel corso dell’estate, ha semplicemente infuocato il mondo del web con scatti prorompenti in cui indossava costumini sexy e piazzava il suo lato B spaziale in primissimo piano.

