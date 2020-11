L’ingiustificata enfasi nella controrisposta del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, sulla questione della chiusura delle scuole rivolta ad un bambino fa indignare la sua mamma.

In un momento così difficile e delicato il politico di origini lucane non ha esitato a dare la sua opinione diretta e senza alcun filtro alla madre di un bambino, Arianna Montesano, che come tanti altri ha dovuto rinunciare momentaneamente alla sua frequenza a scuola senza alcuna apparente soluzione alternativa.

L’appello rivolto ad entrambi, da parte di De Luca, ha enfatizzato negativamente sul contenuto di una recente intervista, in cui la mamma del giovanissimo studente avrebbe sottolineato la sua giustificata tristezza nel non poter più frequentare in presenza.

Sfacciataggine o incompetenza?

La decisione presa da De Luca sulla chiusura delle scuole è stata indubbiamente una misura preventiva per evitare la diffusione del contagio. Ma, a conti fatti, era davvero così necessario rivolgersi indirettamente ad un bambino definendolo un “OGM”, perché “stranamente” interessato alla propria “cultura”?

Fatto sta, che con molta probabilità, e grazie alla scelta di toni differenti da quelli ormai utilizzati, la giusta risposta data ai due destinatari, come a tutta la regione che egli rappresenta, sarebbe stata più semplice e fruttuosa del previsto. Ovvero, sarebbe bastato forse porre l’accento sulla gravità della situazione in modo meno teatrale? O, senza alcuna spettacolarizzazione sull’opinione di un singolo? Se soltanto fosse rimasto nel mezzo, le intenzioni “benevole” di De Luca sarebbero rimaste sicuramente tali, dando il giusto peso all’emergenza sanitaria ed al contempo al valore dell’istruzione, senza doverne sminuire una a discapito dell’altra.

Giada Ciliberto