Giorgio Panariello, la tragedia del fratello scomparso troppo giovane. L’attore ha vissuto un dramma terribile, una perdita che lo ha segnato per il resto della sua vita

Correva l’anno 2011 quando all’età di 50 anni, il corpo del fratello di Giorgio Panariello è stato ritrovato senza vita in un’aiuola sulla terrazza della Repubblica, di fronte al bagno Zara a Viareggio. Si chiama Francesco e aveva problemi di droga e di salute, questo era stato confermato dallo stesso Giorgio in una intervista. I due fratelli hanno vissuto una infanzia piuttosto difficile, sono stati entrambi abbandonati dalla mamma: Giorgio venne affidato ai nonni materni e Francesco invece venne messo in un collegio.

Giorgio Panariello e la perdita di suo fratello: un dolore che non lo lascerà mai

Francesco venne successivamente adottato da una famiglia benestante: “Neanche l’affetto della nuova famiglia riusciva a placarmi. Un giorno mi scoprirono mentre mi portavo via i loro soldi, così rinunciarono all’adozione. Fui spedito in un collegio a Siena, ma anche lì durai poco: mi scoprirono mentre stavo rubando dei soldi al preside. Fui ritenuto un caso con pochissime probabilità di recupero così mi portarono dai miei nonni al Cinquale, una frazione del comune di Montignoso” raccontò Francesco in una intervista. In Toscana conobbe il fratello, ma scappò per andare a cercare la madre che si trovava a Napoli.

