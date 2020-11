Halloween a casa Totti Blasi. La piccola Isabel fa impazzire i social. E Chanel?

Halloween a casa Totti Blasi. L’ex calciatore della Roma, Francesco Totti, e la conduttrice tv Ilary Blasy immortalano attimi familiari sui loro canali social

Il periodo che sta attraversando la famiglia Totti Blasi al momento non è certo dei migliori. L’ex calciatore della Roma ha dovuto dire addio al padre Enzo, 76 anni, affetto da diverse patologie, deceduto pochi giorni fa a causa del Covid19, soprannominato affettuosamente “Sceriffo“.

E’ difficile riprendersi da un lutto così straziante per colpa di una pandemia che non guarda in faccia nessuno. Ieri si è celebrata in tutto il mondo il giorno di Halloween, certamente in modo più sommesso rispetto agli altri anni. E’ stata comunque un’occasione per distrarre i più piccoli dalle ansie quotidiane che ultimamente stanno investendo anche loro.

Halloween a casa Totti Blasi. Cosa ha fatto Chanel

Anche Francesco Totti e Ilary Blasi hanno voluto festeggiare con la più piccola della loro tribù, la figlioletta Isabel, 4 anni. Così, vestita da streghetta con tanto di gonnellina di tulle arancione e collant a pois coordinati, è apparsa sui social dei genitori mentre sfila sorridente nel giardino di casa. L’ex calciatore accompagna le immagini con una canzone molto significativa per esprimere l’amore per la sua bambina: ‘Straordinario’ di Chiara Galiazzo: “E io che vedo solo il tuo sorriso che fa sembrare tutto straordinario come te.”

Ilary Blasi invece ci mostra cosa sta architettando la figlia più grande, Chanel. Anche la ragazzina di 13 anni è immersa nell’atmosfera di Halloween e si improvvisa cuoca provetta. Cosa avrà preparato? Dei biscottini di pastafrolla con decorazioni di mandorle, plasmati ad hoc per diventare delle dita da strega pronti per essere sgranocchiati davanti ad un film horror.

