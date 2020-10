Incidente in montagna, gravissimo escursionista nel bellunese

Un escursionista è precipitato per oltre 200 metri oggi pomeriggio nella Valle di San Lucano, a Taibon Agordino. Prognosi riservata per lui

Un escursionista cinquantenne di Martellago in provincia di Venezia, oggi pomeriggio è stato recuperato in condizioni molto gravi dal Soccorso Alpino dopo essere ruzzolato per oltre 200 metri mentre camminava con amici nella Valle di San Lucano, a Taibon Agordino (Belluno).

Attorno alle 14 il Suem è stato allertato dai due amici escursionisti dell’uomo che avevano perso di vista l’amico in Valle di San Lucano e non riuscivano più a trovarlo. I tre stavano camminando tra Forcella Caoz e Malga Pape quando l’amico li ha superati distanziandoli lungo il cammino.

Arrivati in un tratto innevato senza vedere le sue impronte, i compagni si sono preoccupati e, non essendoci copertura telefonica, si sono diretti velocemente verso località Pont per dare l’allarme. L’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore è arrivato prontamente sul luogo della scomparsa dove poco dopo, all’inizio di un canale lungo la valle, l’eliambulanza ha scorto il corpo dell’uomo che era rotolato per circa 200 metri.

Altro incidente grave anche sotto le Tre Cime di Lavaredo

L’equipe medica e il tecnico di elisoccorso hanno assistito subito l’infortunato che presentava ai primi accertamenti un grave politrauma. Imbarellato, è stato issato a bordo del mezzo con il verricello e trasportato all’ospedale di Belluno da dove è stato poi trasferito a Treviso.

Verso le 13 l’elicottero del Suem era intervenuto anche ad Auronzo di Cadore, in prossimità del Rifugio Lavaredo, sotto le Tre Cime, dove un escursionista di 68 anni era stato colto da malore improvviso lungo il sentiero. L’uomo è stato raggiunto dall’elisoccorso che lo ha accompagnato all’ospedale di Belluno per le valutazioni del caso.

Per entrambi gli uomini le prognosi sono riservate e si dovranno attendere le prossime ore per avere maggiori riscontri sulle loro condizioni di salute.

