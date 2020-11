Lory Del Santo: “Ho vietato i baci in bocca a Marco Cucolo, gli altri no”

Intervistata da DiPiù la bella Lory Del Santo fa una confessione choc su come gestisce la sua relazione d’amore col fidanzato Marco anche ai tempi del Covid

L’emergenza ai tempi del Covid è difficile anche dal punto di vista sentimentale e lo sanno bene le persone che in questi mesi sono state divise da compagni e mogli impossibilitati dalla distanza imposta dalle restrizioni anti Covi vagliate dal Governo.

Anche Lory Del Santo ha sofferto moltissimo per questa situazione e intervistata dal settimanale DiPiù ha rilasciato la sua personale esperienza su come ha gestito e sta gestendo la sua relazione col toy boy Marco Cucolo di 28 anni.

LEGGI ANCHE –> Federica Pellegrini stesa sul divano: “Vi presento e la mia infermiera personale” – FOTO

Il settimanale ha infatti interpellato diversi personaggi dello spettacolo per chiedere loro come si sono relazionati in questi mesi difficili e la bella Lory come al solito si è fatta sentire con una dichiarazione molto diretta e che ha fatto molto sorridere i fan della showgirl.

Lory Del Santo, “Vietati i baci alla francese”