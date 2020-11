Favolosa Ludovica Pagani: nell’ultimo scatto di Instagram sfoggia dei pantaloni in pelle ed una camicetta leopardata. Da infarto

Visualizza questo post su Instagram Back to 80s w/ @marciano ✨ #marciano #ootd #80s Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 1 Nov 2020 alle ore 4:46 PST

Ludovica Pagani infiamma Instagram col suo ultimo scatto. La giornalista sportiva fa un tuffo nel passato, ricordando gli anni ’80: col pantalone in pelle e la camicetta a fantasia leopardata, Ludovica incanta proprio tutti. I followers – oltre i 2 milioni e mezzo – non possono far a meno di rivolgerle commenti di apprezzamento. “Splendi più del Sole“, “Il sorriso più bello del mondo“: questo è quanto si legge sotto al suo post.

Ludovica Pagani: tutto sulla giornalista sportiva

Ludovica Pagani è una venticinquenne originaria di Bergamo, e negli ultimi anni è stata dipinta come la “rivale” per eccellenza di Diletta Leotta. Bella, bionda e appassionata di calcio, la giornalista sportiva si è fatta presto strada nel mondo della tv. Dopo aver conseguito la laurea in management a Milano, ha mosso i primi passi a livello lavorativo.

La Pagani si fa conoscere attraverso Internet, con una web serie intitolata “We love shopping“. Approda poi nella rete locale Telelombardia, ma non prima di aver fatto la gavetta: “Ho fatto la barista, la commessa, ho gestito i social di alcune aziende e poi sono arrivata ad espormi in prima persona studiando prima il mondo dei social” – ha dichiarato la giornalista.

Visualizza questo post su Instagram E tu sorridi ✨ @elisabettafranchi #smile Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 26 Ott 2020 alle ore 5:46 PDT

Nel 2017, Ludovica approda su Sport Italia, divenendo poi inviata e presentatrice del programma “Quelli che il calcio…“, trasmesso su Rai 2. L’anno successivo, la bergamasca inaugura un canale YouTube, da lei gestito e sviluppato attraverso il format “Casa Pagani“: nel giro di due anni, il sito ha raggiunto ben 40 milioni di visualizzazioni.

Ludovica, nonostante sia il sogno proibito di moltissimi uomini, è fidanzatissima. Il fortunato si chiama Steven Balasari, ed è anche lui di Bergamo. Come professione, svolge il mestiere di imprenditore digitale, oltre a possedere svariate discoteche e ristoranti.

