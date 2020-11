Marco Masini e la sfortuna: “Vi dico io di chi è la colpa”

Il cantante si racconta a Verissimo, spiegando le motivazioni per cui, secondo molti, lui “porterebbe jella”: tutta colpa di un presentatore

Marco Masini, intervistato da Silvia Toffanin, ha parlato a cuore aperto, spiegando per la prima volta alcune voci che, per anni, sono circolate sul suo conto.

Perseguitato da dicerie che sostenevano che lui “portasse jella“, il cantante fiorentino si ritirò per un periodo anche dalle scene.

Come lui stesso dichiarò nel 2001, vi sarebbe stato un “accanimento della critica e della censura, che avrebbe riservato un trattamento persecutorio nei suoi confronti“.

Oggi, a distanza di anni, Masini ritorna sull’argomento, rivelando alcuni importanti retroscena.

Marco Masini e la “jella”? Tutta colpa di un presentatore