Netflix, Novembre 2020. Tutte le nuove uscite che ci attendono

Netflix, Novembre 2020. La piattaforma di streaming digitale anche questo mese non delude con nuove uscite interessanti da godere in pieno relax

Paura di un nuovo lockdown? State tranquilli, almeno una consolazione ci sarà. Tra le piattaforme streaming che ogni mese arricchiscono il loro catalogo con contenuti interessanti, divertenti e d’intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età, Netflix la fa da padrone. Che cosa ha in serbo per noi per il mese di Novembre 2020? Tra film e serie tv, originali e non, avremo modo di occupare le nostre ore casalinghe e abbandonare lo spauracchio di quarantene e pandemia.

Netflix, Novembre 2020 – Serie Tv