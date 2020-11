Paola di Benedetto, il bacio sexy con il fidanzato nella nuova casa. Bellissimi – FOTO

La coppia Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno trascorso la serata di Halloween davanti una bella cenetta a lume di candela

Vita nuova per la ex Madre Natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto e Federico Rossi, che hanno iniziato la convivenza e si sono trasferiti in un grande appartamento a Milano. La coppia settimana scorsa ha mostrato sui social le prime immagini della nuova abitazione immersi tra montagne di scatoloni: “Una piccola donna che cresce. Non sarò più sola ma sarò accanto alla persona che amo”.

La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e il cantante, ex membro del duo Benji e Fede con Bejamin Mascolo, sono finalmente andati a convivere. Il capoluogo lombardo è la base scelta dalla coppia dove oltre a lavorare adesso anche passano insieme le giornate.

Qualche giorno fa, Paola aveva pubblicato anche l’ultimo scatto nella vecchia casa, felice di questo cambiamento che vede come un momento di crescita personale eppure non esente da un filo di malinconia: “Questa foto non sarà bellissima e super instagrammabile d’accordo, ma volevo troppo postarla perché per me rappresenta qualcosa di importante”.

Bacio appassionato per Paola Di Benedetto e Federico Rossi