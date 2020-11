Potenziare il sistema immunitario con due alimenti

Con il cambio di stagione diventa necessario poter potenziare il nostro sistema immunitario in modo del tutto naturale con questi due alimenti.

Durante un periodo così delicato e confuso come quello che stiamo vivendo, riuscire a rafforzare il proprio sistema immunitario potrebbe rivelarsi una valida precauzione. In particolare vediamo come possano essere usati, a questo scopo, due alimenti che, apparentemente, sembrano incompatibili.

I due alimenti per potenziare il sistema immunitario

Si tratterebbe di aglio e latte. Insieme. Sembra un’unione alquanto bizzarra ma Calcio, selenio e allicina, i tre minerali prioritari che compongono questi due alimenti, andranno a migliorare anche le difese immunitarie di fegato, pancreas, intestino e polmoni. L’aglio ha molti effetti benefici per migliorare il nostro sistema cardiocircolatorio.

Adesso vediamo come dovrebbero essere assunti. L’ideale sarebbe un bicchiere di latte e aglio la mattina. Questo si usava centinaia di anni fa quando i farmaci non erano così facilmente reperibili. Questa bevanda si è rivelata un ottima risorsa durante il cambio di stagione quando il nostro corpo è maggiormente esposto all’attacco di agenti esterni, virus e batteri. Sarebbe anche un ottima risorsa per contrastare pressione sanguigna e colesterolo troppo alti.

Il miglior modo per ottenere il maggior effetto benefico da questo miscuglio, sarebbe quello di far bollire insieme i due alimenti per qualche minuto. Ovviamente si tratta di una bevanda non proprio classificabile come “facilmente digeribile”, per questo è sconsigliata a chi soffre di reflusso gastroesofageo, ulcere, coliti ecc.

