Rissa sul set. Riccardo Scamarcio e Placido jr arrivano alle mani

Rissa sul set. Si accende il fuoco della discordia tra gli attori Riccardo Scamarcio e il figlio del regista Michele Placido, Brenno

Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, fu un artista geniale, straordinario ma allo stesso tempo con un temperamento inquieto e sovversivo. Il suo spirito battagliero probabilmente ha influenzato gli animi del cast di un film a lui dedicato. Michele Placido, regista della pellicola attualmente in lavorazione “L’ombra di Caravaggio”, vuole infatti mettere in evidenza proprio questo aspetto ribelle del celebre pittore.

Nei panni del protagonista vedremo l’attore Riccardo Scamarcio, il quale la scorsa estate è diventato papà per la prima volta. Le riprese sono iniziate da poche settimane ma è calato già il velo della discordia tra due interpreti. Uno è lo stesso Scamarcio, l’altro è il figlio del regista, Brenno Placido, che vestirà i panni di Ranuccio Tommassini, ucciso proprio da Caravaggio, che per questo motivo fu condannato a decapitazione, che poteva esser eseguita da chiunque lo avesse riconosciuto per strada. Nei suoi dipinti, da quel momento, iniziarono a comparire ossessivamente teste tagliate.

Visualizza questo post su Instagram Another shot by @davidglausophoto 📸 Un post condiviso da Brenno Placido (@brennoplacido) in data: 22 Ott 2020 alle ore 6:13 PDT

Cosa ha innescato la rissa tra Scamarcio e Placido jr? A quanto pare quest’ultimo avrebbe avuto delle difficoltà durante le riprese di una scena importante. Riccardo Scamarcio, spazientito, avrebbe quindi rivolto una battuta poco gradita davanti a tutta la troupe. Ne è seguito un dialogo fortemente acceso.

Secondo i testimoni, Scamarcio avrebbe detto queste parole: “Se non la pianti ti prendo a schiaffi”. In un attimo i due si sono ritrovati a pochi centimetri l’uno dall’altro e sono dovute intervenire diverse persone tra tecnici e comparse per dividerli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Scamarcio (@riccardo_scamarcio) in data: 20 Gen 2014 alle ore 3:14 PST

Il regista, Michele Placido, a quanto pare ha preferito tirarsene fuori e non avere un ruolo attivo nella disputa. ASecondo le testimonianze, il set di questo film sarebbe veramente animato da temperamenti vivaci, per usare un eufemismo. Un’altra lite era infatti già esplosa tra la moglie di Placido, Federica Luna Vincenti (anche lei nel cast) e l’aiuto regista.

