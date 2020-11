Belen Rodriguez trema: nel cuore di Stefano De Martino potrebbe esserci Mariacarla Boscono

Supermodella e attrice teatrale, Mariacarla Boscono ha 40 anni e vive a Roma. Dopo la relazione intrattenuta con il rapper Ghali, la donna è tornata alla ribalta per i rumors che la vorrebbero vicina a Stefano De Martino. Quest’ultimo, separatosi nuovamente da Belen Rodriguez, è stato immortalato dal settimanale Chi di ritorno da un weekend in Trentino Alto Adige. Al suo fianco, c’era proprio Mariacarla.

Come avrà reagito Belen?

Belen e Stefano: accanto al ballerino c’è una nuova fiamma