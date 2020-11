Schianto sulla statale della morte: addio alla grande campionessa

Schianto sulla statale: morta la giovane campionessa ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Santa Caterina di Trento.

Non ce l’ha fatta Jessica Ponzoni, la campionessa di pattinaggio artistico coinvolta in un incidente stradale alcuni giorni fa. La giovane atleta, alla guida della sua Toyota Yaris, era rimasta schiacciata alcuni giorni fa tra un tir ed un’utilitaria e da allora era ricoverata all’ospedale Santa Caterina di Trento. Secondo le ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, la macchina della ragazza sarebbe stata tamponata dall’automobile incolonnata dietro alla sua, finendo per urtare rovinosamente contro il mezzo pesante che aveva di fronte. Oltre allo sconcerto e al dolore della famiglia e degli amici, ciò che lascia sconcertati è il luogo dove è avvenuto lo schianto. Proprio in quello stesso tratto di strada, tre anni prima, avevano infatti perso la vita altre due pattinatrici.

Schianto sulla statale, una tragedia che si ripete

“Gioia e Ginevra avevano rispettivamente nove e diciassette anni” scrive Il Corriere della Sera “Erano cuginette, pattinatrici proprio come Jessica. E come lei sono morte in un incidente d’auto sullo stesso tratto di autostrada”. Si tratta dell’A22, all’uscita di Trento, e anche le dinamiche dei due incidenti (avvenuti a tre anni di distanza l’uno dall’altro) sono simili. L’auto dove si trovavano le due cuginette era andata infatti a schiantarsi contro un tir dietro al quale era incolonnata.

A Jessica, che stava per cominciare una nuova carriera come allenatrice, va il pensiero della Polisportiva Valsamoggia. “Trovare le parole è sempre difficile, soprattutto quando viene a mancare una ragazza giovane con un’intera vita davanti“ si legge nel messaggio di cordoglio. “Jessica è cresciuta nelle fila del Pattinaggio Crespellano […]. Da parte di tutti noi, sentite condoglianze alla famiglia e un abbraccio enorme a tutti quelli che la conoscevano”.

