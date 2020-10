Taylor Mega coniglietta di Play Boy: le FOTO di compleanno fanno impazzire i fan

La bellissima Taylor Mega ha infuocato il web dopo aver pubblicato sui social alcune foto che la ritraggono vestita come la coniglietta della nota rivista Play Boy

Taylor Mega, all’anagrafe Elisa Todesco, si sta facendo apprezzare dai fan sui social per contenuti postati sempre al limite del legale: solo ieri ci aveva deliziato con un costume di catwomen sensualissimo mentre oggi si è superata in occasione del suo compleanno. L’ex fidanzata di Flavio Briatore, a lungo nel mirino del gossip per i suoi chiacchierati flirt con Giorgia Caldarulo e Erica Piamonte, indossava infatti una tutina aderente con tanto di maschera sul viso

Le curve perfette della modella hanno dato via a un flusso incredibile di commenti: “Tanti tanti auguri noi taylorini ti vogliamo bene”, ha commentato uno dei suoi fan.

Taylor Mega, la festa di compleanno è da infarto