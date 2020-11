Valentina Vignali, il set fotografico: il VIDEO in slip spettacolo unico al mondo

Presentazione da brividi per la cestista Valentina Vignali, stupenda e attraente sul set di Victoria Secret Italy: uno spettacolo

Ha lasciato di nuovo tutti di stucco la modella cestista dell’Azzurra Basket VCO, Valentina Vignali. Il ringraziamento più grande va agli autori dell’evento e al suo inesauribile sex appeal.

La sua vita è stata segnata da una serie di problemi, ma il suo coraggio alla fine ha prevalso in maniera efficace contro i mali della vita. Ha lottato strenuamente contro il cancro, ma alla fine Valentina è riuscita ad uscirne alla sua maniera, con lo spirito combattivo che la contraddistingue.

Valentina non vive solo di “pane” e basket, ma la sua celebrità nel mondo dello spettacolo è data soprattutto da un indice di avvenenza al di sopra di ogni aspettativa. Dalla performance sott’acqua, nelle vesti di “sirena” con tanto di lato B in evidente vista, in lontananza e sushi cinese nel menù di Halloween, dove la Vignali è decisamente super, con quell’aspetto fisico che fa tutta la differenza di questo mondo

Valentina Vignali straordinaria sotto i riflettori: primo piano da infarto

E’ un periodo tutt’altro che positivo per il Paese, ma lo stesso non vale per la cestista modella Valentina Vignali. Le sue giornate tipo sono caratterizzate da continui balzi al centro dell’attenzione, che la mettono a proprio agio.

Gli album fotografici scattati da ogni angolazione dal fidanzato sono l’emblema della sua illegale bellezza, fuori da ogni stimolo ragionevole. D’altronde Valentina l’aveva detto: “Solo di basket non si vive…” e noi optiamo per la piena approvazione. Se non fosse per le qualità nascoste da web blogger e influencer, forse non staremmo quì a parlare di una “prepotente” notorietà.

Da oggi Valentina si sente ancora più sicura di sè, con un aspetto fisico preponderante, gestito questa volta dagli autori di un brand della moda di fama internazionale: Victoria Secret Italy.

Così Valentina ha raggiunto un nuovo obiettivo di una carriera già di per sè ricca di emozioni. La posa video in slip su Instagram ha il sapore globale della sensualità. I follower non avevano mai ammirato in maniera così straripante la sexy cestista: alta, snella e favolosa in ogni “punto” del corpo.

@victoriassecretitaly #incollaborationwith #victoriasecret 🎀

I fotografi naturalmente sono tutti dalla sua parte, come i follower d’altronde che venerano così una roboante prestazione, con una standing ovation da “migliore in campo”

