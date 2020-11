Wanda Nara in tuta nera: il seno esce per forza di cose. Fuori tutto – FOTO

Wanda Nara, sempre esplosiva con le sue foto ama deliziare i suoi follower con scatti davvero probanti, a volte anche al limite. La moglie di Mauro Icardi oggi si è presentata con una tuta nera, ma esce tutto.

Visualizza questo post su Instagram En mi interior un ángel 👼 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 1 Nov 2020 alle ore 7:16 PST

Wanda Nara con una tuta davvero molto provocante oggi ha deliziato i suoi numerosi e sempre attenti follower. Ma la donna non si accorge che da un lato il seno è davvero al limite ed esce tutto.

Anche nella giornata di ieri ha messo una foto simile dove per il Lato A era molto più composto. Wanda, oltre ad aver sposato Mauro Icardi è anche la sua procuratrice, e le voci degli ultimi giorni parlano dell’attaccante argentino molto vicino al ritorno in Italia, sempre a Milano ma sponda rossonera. Chissà come la prenderanno interisti.

Wanda Nara e l’altra foto composta in tuta nera

Visualizza questo post su Instagram Dulce 🍭 o truco ? Halloween 👻 en Casa 2020 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 31 Ott 2020 alle ore 6:30 PDT

Wanda Nara ha un fisico pazzesco nonostante i 5 figli, tre avuti dalla relazione con maxi Lopez e le due bambine avute dalla relazione con Mauro Icardi che la scorsa estate, dopo una travagliata trattativa con Napoli e Juve è finito al Paris Saint Germain. Dopo un buon inizio con la maglia dei transalpini il bomber argentino è un pò in difficolta e non è da escludere dunque un ritorno in Italia a gennaio.

Visualizza questo post su Instagram Hoy Volví , y siempre me acompaña @nike 💪🏻 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 19 Ott 2020 alle ore 8:09 PDT

Vedremo dunque cosa accadrà a gennaio, intanto siamo sicuri che Wanda Nara continuerà a deliziare tutti con le sue foto. Ma in tanti si chiedono. Icardi sarà geloso? Da parte sua nessun commento, dunque di solito, chi tace acconsente…

