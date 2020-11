Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli “si commenta da solo”

La Volpe e Magalli continuano a replicare i commenti l’uno dell’altro con grande freddezza, c’è tensione e si sente

Magalli continua a lanciare frecciatine ad Adriana Volpe. La conduttrice oggi ha trovato uno spazio che a lei va molto a genio, conduce infatti 4 ore al giorno il programma Ogni Mattina, in cui parla di attualità, gossip e anche cronaca.

Non ha l’obbligo di seguire un copione, come invece doveva fare quando lavorava in Rai, e sosteneva che questo le recava problemi. Non ricorda infatti con piacere gli anni in Rai, ma non solo per i copioni, anche per la collaborazione con Giancarlo Magalli, i due non si sono mai sopportati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Giorgio Panariello racconta cosa ha fatto per lui Renato Zero, molto commovente

La frazione tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli a origine dalla Rai

Recentemente Magalli, ospite alla Vita in diretta ha lanciato una bella frecciatina alla Volpe, dicendo che qualcuno si era lamentato dell’alternanza nella conduzione femminile del suo programma, aggiunge che lui sarebbe tornato solo da morto. La Volpe replica a queste parole tramite un’intervista rilasciata:“Si commenta da solo, basta ascoltare quello che dice”. I due non riescono a metterci proprio una pietra sopra e continuano a rispondersi con toni sprezzanti. Lei si dice contenta che non collaborano più insieme per la serenità di entrambi a questo punto. Certi screzzi che hanno origine dal passato non si dimenticano facilmente, nonostante siano passati ben dieci anni, i due sembrano non mollare un colpo.

Sembra quasi che dietro ci siano motivi più profondi per giustificare un tale fastidio reciproco l’uno dell’altro. Oppure dietro a questa guerra mediatica che dura da ormai troppo tempo, ci potrebbe essere una strategia atta ad ottenere più ascolti e ospitate. Recentemente Magalli aveva anche sbeffeggiato la Volpe per gli scarsi numeri di telespettatori del suo programma, postando una foto sul profilo Facebook della conduttrice con immagine che mostrava il numero 0,9% con l’emoticon della faccina che fa silenzio. Molto poco carino da parte sua.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Beautiful anticipazioni americane: Thomas ha una malattia incurabile?

La Volpe ha replicato nel suo programma spiegando l’accaduto e condannando il gesto del collega come irrispettoso delle donne. La Volpe ha poi aggiunto che sono anni che prova a farla tacere ma lei in silenzio non c’è mai stata e non ci starà mai, come è giusta che sia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.