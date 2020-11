Assassino mozza la testa a un uomo e poi la mostra i passanti

Un fatto da film horror in Spagna, l’assassino mozza la testa al suo vicino di casa: arrestato un uomo già noto alla polizia

Capire qual è il limite tra la finzione e la realtà spesso non è facile, soprattutto quando ci si trova nel periodo di Halloween. Quello che è successo in Spagna ha del macabro e dell’assurdo.

Un uomo, infatti, in mezzo alla strada con un sacco di plastica in mano ha iniziato a gridare: “Ho una testa, ho una testa”. I passanti hanno tutti ipotizzato che si trattasse di uno scherzo, di pessimo gusto, fatto nel giorno della festa dei morti che ormai si celebra in tutto il mondo.

Andando avanti con questa busta e continuando a gridare, l’uomo ha gettato il sacchetto dentro un cassonetto della spazzatura.

Poche ore più tardi la macabra scoperta ed una scena degna dei migliori film horror. In quella busta c’era davvero una testa mozzata. La scoperta, secondo i giornali iberici, è stata fatta nel pomeriggio della giornata di Halloween. La testa era quella del vicino di casa dell’uomo che nella mattinata aveva urlato.

Tutto è avvenuto a Huelva, una cittadina vicino il confine con il Portogallo. L’uomo è sato arrestato in serata dalla polizia. I vicini di casa e alcuni testimoni hanno confermato la scena delle urla e del sacco, spiegando di non averci fatto troppo caso proprio perché pensavano fosse uno scherzo.

Assassino mozza la testa a un uomo, la sua identità

Ancora c’è riserbo nelle indagini sull’assassino che ha mozzato la testa al suo vicino di casa e poi l’ha gettata nella spazzatura in un sacchetto di plastica. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un uomo già noto alle autorità di Huelva, un uomo conosciuto con il soprannome di “El Méxicano”.

All’inizio le voci riferivano che l’uomo ucciso fosse il fratello dell’assassino, poi invece si è accertato essere il vicino di casa. Cosa molto sconvolgente considerando che i due uomini erano stati visti spesso insieme, anche in uscite cittadine. Il folle gesto da parte di “El Mexicano”, secondo i ben informati, per via di problemi psichiatrici.

Ora alla polizia tocca capire quale siano state le motivazioni di questo folle gesto.

