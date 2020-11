Beautiful, anticipazioni puntata 3 novembre: questioni di fiducia

Beautiful, anticipazioni 3 novembre: l’arrivo di Sanchez cambia le cose per Ridge e Brooke. Nel frattempo Wyatt e Sally…

Ormai, a Beautiful, è tutta questione di fiducia. Ridge non si fida più di Brooke, che sembra aver gettato Thomas giù dalla scogliera solo per vederlo fuori dalla vita di sua figlia. Lo stilista non è disposto a perdonare sua moglie, ma l’arrivo del tenete Sanchez potrebbe cambiare le cose. Nel frattempo Quinn decide di non fidarsi di Shauna e le nega il suo aiuto. La donna parla con il figlio Wyatt, sostenendo di essere rimasta sconvolta dalle azioni di Flo. Il giovane Spencer è d’accordo e proprio per questo non perdonerà l’ex fidanzata. Il ragazzo vuole tornare con Sally… ma la stilista si fiderà di nuovo di lui?

Beautiful, anticipazioni 3 novembre: Wyatt rivuole Sally

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Sanchez porrà delle domande davvero scomode alla famiglia Forrester, riunita in ospedale per assistere Thomas. Il detective non crederà alla versione secondo cui la rovinosa caduta del ragazzo è stata solo un tragico incidente. L’atteggiamento sospettoso del poliziotto risveglierà in Ridge un forte senso di protezione nei confronti di sua moglie.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Wyatt le proverà tutte per riconquistare Sally. I due parlano di Douglas e dello strano atteggiamento che Thomas ha avuto nell’ultimo periodo, poi il ragazzo le fa una proposta.

