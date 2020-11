Beautiful anticipazioni americane: Thomas ha una malattia incurabile?

Beautiful, anticipazioni americane: tutti gli indizi lasciano presagire che per Thomas le cose si metteranno molto male.

Le cose si mettono sempre peggio per Thomas. Mentre nelle puntate italiane stiamo assistendo al suo risveglio dopo la rovinosa caduta dalla scogliera, negli USA il ragazzo sta facendo i conti con un nuovo tipo di problema. In base alle anticipazioni americane, infatti, il giovane Forrester avrebbe “adottato” una bambola dalle sembianze di Hope, con la quale parlerebbe regolarmente. Una fatto davvero inquietante, che non lascia presagire niente di buono. Alcuni tra i più affezionati telespettatori della soap hanno raccolto gli indizi lasciati nel tempo dagli sceneggiatori ed hanno formulato un’ipotesi che sembra piuttosto credibile. Scopriamola insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas potrebbe avere un tumore al cervello

È un tumore al cervello la causa dello strano comportamento di Thomas? Secondo alcuni telespettatori, pare proprio di sì. Gli sceneggiatori avrebbero infatti lasciato numerosi indizi lungo il proprio cammino. Per prima cosa, nell’ultimo anno Thomas ha avuto un comportamento a dir poco altalenante, caratterizzato da forti eccessi di rabbia. A ciò dobbiamo necessariamente aggiungere l’ossessione nei confronti di Hope e soprattutto le allucinazioni che cominceranno a perseguitarlo dal momento in cui si impadronirà della sua bambola. Il giovane Forrester vedrà infatti la bambola ridere sguaiatamente, gli occhi rosso sangue.

L’ultimo, importante indizio sarebbe il ritorno di un personaggio chiave delle stagioni passate. Si tratta di Bridget Forrester, la figlia primogenita di Eric e Brooke. Bridget è un medico e secondo molti potrebbe essere proprio lei ad occuparsi del caso di Thomas. E voi, cosa ne pensate?

