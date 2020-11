Belen presenta il suo nuovo fidanzato sui social: pioggia di likes – FOTO. La Rodriguez ha deciso di ufficializzare una volta e per tutte la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più amate di sempre, se non quella più adorata dell’ultimo decennio. La meravigliosa argentina ha sempre fatto molto parlare di sé, in particolar modo per la sua vita privata. Dopo una storia complicata con Fabrizio Corona, l’abbiamo vista coronare il suo sogno d’amore con Stefano De Martino, che le ha regalato un matrimonio meraviglioso e un figlio splendido che amano più della loro stessa vita. Poi come un fulmine a ciel sereno, la fine del loro matrimonio e le loro rispettive nuove storie con altre persone.

Belen Rodriguez ufficializza il suo flirt con Antonino Spinalbese: lo scatto pubblicato su Instagram

Dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, è arrivata la storia con Andrea Iannone che, tra alti e bassi, è durata un bel po’ di tempo. Proprio quando i fans della coppia Stefano – Belen non ci speravano più, il ritorno di fiamma, un momento bellissimo in particolar modo per loro e per il piccolo Santiago che ha visto riunita la sua famiglia. Questo ritorno purtroppo non è durato così tanto, la quarantena ha messo a dura prova il loro amore ritrovato ed ecco arrivata di nuovo la rottura. Adesso Belen è felice con Antonino Spinalbese, un flirt che era nell’aria già da un po’ di mesi.

La showgirl ha deciso di ufficializzare una volta e per tutte questo amore con una foto pubblicata su Instagram, che ha ricevuto subito tantissimi likes, apprezzamenti e congratulazioni da parte dei suoi numerosi fans.