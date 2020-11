Bonus bici, click day al via martedì: ecco la procedura per ottenere i 500 euro. La piattaforma operativa dalle 9 del 3 novembre

Era atteso da mesi, dalla prima ondata di contagi da coronavirus. Si pensò che per affrontare la fase di convivenza fosse utile incentivare l’utilizzo d mezzi di trasporto alternativi all’utilizzo dei mezzi pubblici. Così, è stato stanziato un fondo per un bonus massimo di 500 per l’acquisto di una bici, anche elettrica. Il bonus copre fino al 60% del costo complessivo dell’acquisto del mezzo con tetto massimo di 500 euro. Domani, 3 novembre, è finalmente giunto il click-day, il giorno in cui chi ha già acquistato può ottenere il bonus e chi acquisterà può avere un vaucher. Si partirà alle ore 9 di domani 3 novembre con la piattaforma www.buonamobilita.it. Dalle 9 sarà operativa e gli utenti potranno registrarsi; dopo la registrazione potranno inserire la fattura dell’acquisto e ottenere sul proprio conto corrente il rimborso del 60 % del costo fino ad un tetto di 500 euro relativi agli acquisti effettuati dal 4 maggio in poi. A disposizione dell’utenza ci sarà anche un centralino.

Leggi anche > Bonus cani, come ottenerlo

Bonus bici, domani sarà click day

Il fondo totale ammonta a 210 milioni di euro. Per registrarsi sul sito del buono mobilità occorrerà inserire le credenziali Spid, la fattura dell’acquisto in PDF e l’Iban. Il ministero dell’ambiente ha provveduto a mettere a disposizione dei contatti in caso siano necessarie delle informazioni o si riscontrino problematiche. I contatti sono i seguenti: 0657221 o Urp (0657225722, urp@minambiente.it). L’identità Spid è necessaria anche per coloro che non hanno ancora effettuato l’acquisto e che chiedono il voucher da 500 euro. Quest’ultimo va speso entro il 31 dicembre. Tuttavia, non tutti i rivenditori sembrano intenzionati ad accettarlo.

Leggi anche > Bonus inps, come ottenerlo

Va ricordato che il bonus è riservato ai maggiorenni con la residenza presso i capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), i capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e i comuni delle Città metropolitane.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter