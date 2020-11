Bonus mobilità: domande ed incentivi a partire da domani

A partire dal 3 Novembre sarà possibile inviare le richieste per il bonus mobilità riservato a biciclette, monopattini ed e-bike.

Secondo quanto stabilito dal Governo ed annunciato dal Ministero dell’Ambiente, da domani si potrà inviare la domanda di indennità direttamente sul sito del ministero: www.buonomobilità.it .

L’indennità sarà suddivisa in due differenti tipologie. La prima comprende un rimborso spese, per cui tutti coloro che avranno provveduto ad acquisti superiori ai 500 euro, dal periodo compreso tra il 4 maggio ed il 3 novembre di quest’anno, avranno diritto agli incentivi previsti dal bonus. Per la seconda, invece, riguardante le spese da effettuare in futuro è contemplato un incentivo digitale.

Ulteriori dettagli sul bonus

Nel dettaglio, il bonus elargito dal Ministero dell’Ambiente, prevede un rimborso spese tramite bonifico bancario sui precedenti acquisti riguardati la mobilità ( ovvero su biciclette, monopattini ed e-bike) sostenuti prima della messa in atto definitiva del singolo cittadino sul sito web.

I cittadini, invece, che hanno intenzione di sostenere delle spese inerenti a suddetta categoria di mobilità riceveranno un bonus mobilità, da depositare in seguito direttamente al responsabile dell’esercizio in cui verranno effetuati tali acquisti.

Di fondamentale importanza: bisognerà per entrambe le tipologie, prima di domani, rendere attiva un’indennità Spid, ed in seguito, per quel che riguarda il rimborso spese, effettuare la scansione degli atti che certificano gli acquisti eventualmente effettuati, salvandone infine il file PDF.

Tutti i cittadini residenti nei rispettivi capoluoghi di regione e provincia (14 in totale, tra cui Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale e Torino), che avranno inoltre raggiunto la maggiore età, potranno beneficiare di tale bonus di mobilità.

Giada Ciliberto