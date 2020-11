Carolina Stramare stupenda, in un abito lungo con schiena nuda a Shanghai-VIDEO

Miss Italia a Shanghai su una barca meravigliosa e un abito lungo a schiena scoperta, che incanto sembra una scena di un film

Visualizza questo post su Instagram Vivo di emozioni forti 💙 Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_) in data: 1 Nov 2020 alle ore 7:23 PST

La bellissima Miss Italia 2019, Carolina Stramare è volata a Shanghai e ha condiviso un video mentre è a bordo di una splendida barca, con indosso un abito lungo verde che lascia la schiena completamente nuda. Nella didascalia la giovane scrive:”Vivo di emozioni forti”, un utente replica dicendo:”Regali al mondo emozioni forti”.

Miss Italia racconta com’è vivere in Cina oggi

Visualizza questo post su Instagram ✨✨✨ Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_) in data: 30 Ott 2020 alle ore 4:23 PDT

Da qualche tempo Carolina Stramare si è trasferita in Cina da poco e lei stessa prima di partire aveva scritto in un post di essere agitata per la partenza:”Ahhh quest’ansia pre partenza. Non sono più abituata, nell’ultimo periodo non ero troppo tranquilla se tanto lontana da casa per più di una decina di giorni. Ora però mi sono un pò convinta che rimanere costantemente sull’attenti non ci fa sempre troppo bene”.

Durante la sua permanenza in Cina molti follower le hanno chiesto com’è la situazione attualmente in Cina e come si vive. Miss Italia però non si è sentita di esprimere un vero e proprio pensiero obiettivo sulla questione, spiegando che non se la sentiva di parlare di un argomento più grande di lei. La modella non vuole tirare su un polverone, perché spiega che in questo momento delicato le parole vanno pesate altrimenti si creano problematiche. Pertanto commenta in modo molto blando, dicendo solo che in Cina stanno tutti molto bene ma pensa che sia dovuto al rispetto reciproco che hanno avuto sin dall’inizio.

Visualizza questo post su Instagram I’m back 💪🏻 Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_) in data: 26 Ott 2020 alle ore 8:22 PDT

Dalle foto che pubblica su Instagram, la Stramare sembra divertirsi molto, e sopratutto la situazione effettivamente appare molto più mite rispetto all’Europa. Per le strade le persone appaiono senza mascherina, nonostante siano in molti e vicini e giustamente da qui le persone chiedono come sia possibile.

