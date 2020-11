Dayane Mello, fisico mozzafiato | Splendida in questo vestito – FOTO

Dayane Mello è a dir poco splendida, soprattutto con addosso questo vestito nero che fa risaltare ancor di più la sua indubbia bellezza: foto

Dayane Mello si trova all’interno della casa del GF Vip. La modella brasiliana è una delle concorrenti del reality in onda su Canale 5. Nel frattempo a sostenerla ci sono i suoi fan che continuano a seguire il suo profilo Instagram. Infatti il suo account prosegue a essere aggiornato grazie allo staff della ragazza.

Quest’ultimo spinge i suoi ammiratori a sostenerla per farle continuare il percorso nel programma nel momento in cui si trova in nomination. Lo staff pubblica foto della giovane che lasciano letteralmente a bocca aperta i suoi numerosissimi fan.

Dayane Mello, fisico da parte il fiato | Oltre 10mila ‘like’ sul social network – FOTO

Uno di questi è stato postato poche ore fa. Si tratta di un’immagine che ritrae Dayane la splendida modella con addosso un vestito di colore nero che fa risaltare ancor di più la sua indubbia bellezza.

Stiamo parlando di un abito che esalta il suo fisico a dir poco perfetto che continua a far sognare moltissimi utenti sul social network. Per la precisione, si tratta di 144mila follower. Mentre il numero di ‘like‘ al post ha già superato quota 10mila.

