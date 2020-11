Elisabetta Gregoraci e la frase horror: il web chiede la squalifica. La conduttrice stanotte mentre litigava con Enock, ha detto una frase che ha fatto venire i brividi ai telespettatori

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip. La sua storia – non storia d’amore con Pierpaolo Pretelli sta facendo parlare tutti. I telespettatori si chiedono: è strategia? Perché continuare a tenerlo in sospeso se ha più volte fatto capire chiaramente che non ci sono speranze per lui? Lo fa per rimanere più a lungo nella casa? Pure i suoi coinquilini stanno cominciando a dubitare della sua buona fede e proprio nella scorsa puntata c’è stata una discussione accesa con Stefania Orlando. Ieri notte, invece, è finita per l’ennesima volta nel mirino per una frase che ha detto ad Enock, poco prima che andassero a dormire.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Faccio riaprire i forni crematori”

Mentre parlava con Enock che aveva fatto accendere l’aria condizionata nella stanza, ha protestato con lui dicendo: “faccio riaprire i forni crematori”. Una frase che ha fatto gelare il sangue dei telespettatori, che questa notte erano svegli e hanno sentito tutto. Si è parlato di squalifica, ma in realtà sono molti i concorrenti che hanno detto cose fuori luogo in questi giorni e di certo non verranno squalificati tutti. Dunque è importante che vengano almeno rimproverati perché stanno dicendo delle cose davvero molto gravi.

Stasera andrà in onda la quindicesima puntata del programma e ci saranno tante sorprese: scontri, nomination e altre clip da vedere. Entrerà anche qualche nuovo concorrente nella casa o resteranno in tredici anche dopo questa sera?