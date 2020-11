Eva Henger esplosiva: shorts inguinali e pancia scoperta. Bollente – FOTO

Eva Henger strepitosa su Instagram. Con gli shorts cortissimi e la pancia scoperta sembra una ragazzina. Fan in estasi

L’attrice Eva Henger non ha nulla da invidiare a tante giovani che dominano il mondo del web. Su Instagram, l’ex pornostar sfoggia un outfit davvero esplosivo. Gli shorts inguinali ed il top cortissimo, che le lascia la pancia scoperta, mostrano un fisico da vera ragazzina. Proprio quest’oggi, Eva festeggia i suoi 48 anni. I followers, estasiati da tanta bellezza, commentano con entusiasmo: “Meravigliosa… la tua bellezza ferma gli attimi… il tempo…” – le commenta un utente.

Eva Henger: le accuse di Lucas Peracchi

Tra Eva Henger e Lucas Peracchi, attuale fidanzato di sua figlia Mercedesz, non corre buon sangue. L’ex pornostar ha infatti più volte attaccato il personal trainer, che a suo parere è stato in grado di “fare il lavaggio del cervello” a sua figlia. La Henger, in altre parole, riversa su di lui la colpa del cambiamento di Mercedesz.

Proprio qualche giorno fa, Eva si è espressa in merito all’attuale forma fisica della figlia, da lei giudicata troppo mascolina e per nulla femminile. Il tutto si ricondurrebbe alla professione svolta da Lucas, e al fatto che, secondo l’attrice, Mercedesz abbia “trasformato” il proprio corpo solo per compiacere il fidanzato.

In diretta su RTL102.5, Lucas ha sganciato l’ultima bomba in merito alla “suocera”. “Mamma e figlia possono sentirsi sempre, non metto il becco. Nonostante, penso sia palese che non ci sia simpatia tra noi. Sono pronto anche ad un punto di incontro con lei” – ha affermato il personal trainer, interrogato in merito alla questione.

Lucas ha poi fatto un’allusione all’atteggiamento di Eva nei confronti della figlia, lanciandole una frecciatina per nulla velata: “Quando Mercedesz era in carne lei la attaccava. Ora, lo dico senza freni, forse soffre la competizione della figlia. Vorrebbe essere come lei? Il tempo passa per tutti“.

Che ci sia presto una risposta da parte di Eva?

