Festa di Halloween in casa, 20 ragazzi denunciati

I carabinieri sono intervenuti nella notte a Milano per interrompere una festa di Halloween organizzata all’interno di un’abitazione

In barba alle misure messe in atto dal Governo per contenere la situazione sanitaria venti ragazzi tra i 18 e i 20 anni hanno organizzato una festa illegale di Halloween ma è finita con l’arrivo dei carabinieri. Succede a Milano, durante la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, mentre tutta Italia è in coprifuoco per mitigare la seconda ondata del Coronavirus.

I ragazzi, denunciati e multati per il mancato rispetto delle norme anti Coronavirus, erano senza mascherina, alcuni ubriachi tanto che è stato necessario chiamare il 118. Avevano affittato la casa di due piani per 2500 euro con piscina e sala cinema e gli organizzatori si erano anche prodigati per gli ingressi a pagamento degli invitati.

I Carabinieri sono interventi in via Niccolini, nella zona di via Paolo Sarpi, dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni vicini allarmati dai rumori assordanti della festa in corso nonostante tutti i divieti e gli appelli alla prudenza.

I denunciati, tutti non censiti nell’anagrafe dei contagiati Covid, sono stati identificati e allontanati. Saranno sanzionati ai sensi del Dpcm del 24 ottobre 2020. I militari hanno quindi restituito le chiavi dell’appartamento ad un fiduciario della società proprietaria.

