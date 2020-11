Francesco Totti positivo al Covid: “Non sta bene”. Le condizioni

Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, è risultato positivo al Coronavirus. L’ex calciatore non starebbe infatti bene, quali sono le sue condizioni.

Periodo sicuramente difficile per Francesco Totti, l’ex Capitano della Roma, amato da tutti è risultato positivo al Coronavirus. Ma non è asintomatico, il che significa che sta riscontrando alcuni sintomi identificati come tipici nei soggetti positivi al virus: febbre, debolezza, mal di gola e perdita di olfatto già percepiti la scorsa settimana. La moglie, la conduttrice Ilary Blasi, è risultata positiva al virus ma a differenza di Francesco, la Blasi non avrebbe febbre e quindi le sue condizioni destano meno preoccupazioni.

Francesco Totti in costante miglioramento

In pochi istanti la notizia ha subito fatto il giro del web. I tifosi giallorossi che da sempre hanno sostenuto il loro Capitano, sono amareggiati per il dilagarsi di questo virus che sta colpendo ogni settore, tra questi lo sport. Molti atleti infatti sono stati positivi al Coronavirus o lo sono tuttora: nel mondo del calcio sono tantissimi i calciatori positivi, solo citarne due Zlatan Ibrahimovic – già tornato in campo più forte di prima – e Cristiano Ronaldo, la cui foto mentre prende il sole ha sollevato l’ilarità dei tifosi bianconeri.

Era solo il 14 ottobre quando Francesco Totti ha dovuto dire addio al padre, deceduto a causa del Covid ma era un soggetto a rischio a causa delle altre patologie di cui lo Sceriffo – così come lo ricorda il figlio – era affetto. I primi sintomi, quali appunto febbre e debolezza, si sarebbero manifestati in Francesco già nei giorni scorsi, malessere da cui è scaturita l’emergenza di sottoporsi al tampone che ha dato esito positivo. Le condizioni tuttavia sarebbero già in progressivo miglioramento.

Non resta che attendere ulteriori delucidazioni circa lo stato di salute del 44enne, attualmente in quarantena presso la sua villa all’Axa, quartiere romano.

