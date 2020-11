GF Vip, Paolo Brosio prega urlando e i concorrenti si scagliano contro di lui

Paolo Brosio è entrato solo da pochi giorni nella casa del GF Vip ma sono bastati ai concorrenti per sottolineare alcuni suoi atteggiamenti considerati poco rispettosi

Lo scorso venerdì Paolo Brosio ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere guarito dal Covid, per il quale è stato ricoverato in ospedale per una ventina di giorni, ha potuto finalmente iniziare la sua avventura. I concorrenti lo hanno accolto con entusiasmo e hanno ascoltato con interesse i suoi racconti. Dopo solo tre giorni pero’ alcuni suoi atteggiamenti stanno iniziando a infastidire dei concorrenti che non hanno avuto timore nel comunicare il loro fastidio. In particolare a causa di un episodio avvenuto questa notte.

Paolo Brosio e la spettacolarizzazione della religione

Il percorso religioso di Paolo Brosio è noto al pubblico che negli anni ha avuto modo di ascoltare e di assistere alla sua conversione più totale al cattolicesimo. Non ne ha mai fatto mistero e non perde occasione per mostrare la sua fede e insegnare tutto quello che sa in merito. Lo sta facendo anche nella casa del Grande Fratello dove già alcuni concorrenti, come Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò, si ritagliavano dei momenti della giornata per dedicarsi alla preghiera. Con l’ingresso di Brosio questi momenti si sono moltiplicati arrivando anche a chiedere di farlo prima di ogni pasto.

Sebbene tutti abbiano rispettato queste necessità durante la notte ad alcuni di loro non è andato a genio un atteggiamento considerato forse un po’ “troppo”. Posizionati a letto a chiacchierare Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini vengono zittiti da alcune urla che sentono provenire dalla stanza accanto, tanto da chiedersi se ci fosse in atto una discussione. Nessun litigio perché poco dopo la voce di Paolo Brosio si riconosce fra tutte mentre ripete quasi gridando l’Ave Maria.

“Forse questo è un po’ troppo“, sottolinea Zorzi, mentre Stefania Orlando proprio non riesce a trattenersi. “Così pero’ no, spettacolarizzare così non mi piace. Bisogna avere rispetto anche per le altre confessioni, le altre fedi. E poi la preghiera dovrebbe essere un momento privato“, sottolinea. I concorrenti concordano con lei e si dissociano da questo tipo di comportamento.

Lo stesso fanno gli spettatori, credenti e non. Per molti Paolo Brosio dovrebbe fare meno spettacolo sulle spalle della religione e viversi la propria fede in maniera, forse, più discreta anche nel rispetto di chi potrebbe avere una visione differente dalla sua.

