Gigi Proietti terribile annuncio: “E’ in gravi condizioni, ricoverato in terapia intensiva”

Brutte notizie per il mondo dello spettacolo del cinema. Purtroppo, lo storico artista romano Gigi Proietti, e’ ricoverato in clinica ed è in gravi condizioni di salute. L’attore, famoso per aver interpretato Mandrache in “Febbre da cavallo”, è in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni di saluti.

Gigi Proietti, storico attore Romano, riversa in gravi condizioni di salute ed è ricoverato in terapia intensiva in una clinica della capitale. Proprio nella giornata di oggi 2 novembre 2020, l’artista compie 80 anni.

Da fonti ospedaliere, una delle poche cose trapelate è che la degenza di Gigi Proietti non è collegata al Covid -19 ma a gravi problemi cardiaci. L’attore, è stato ricoverato nei giorni scorsi ma il quadro sanitario si è aggravato soltanto nelle ultime ore. Non è la prima volta che Gigi Proietti viene ricoverato in ospedale per problemi di cuore. Nel 2010 infatti, Gigi Proietti aveva dovuto ricorrere a ricovero ospedaliero per una fote tachicardia. La famiglia non ha lasciato la momento dichiarazioni alla stampa .

La carrieraNato a Roma nel 1940, appassionato musicista e cantante fin dalla giovinezza, durante l’università si avvicina al teatro sperimentale. Nel 1970 trionfa nel musical “Alleluja brava gente” Da allora, la sua carriera è una serie di successi a teatro, al cinema e in televisione, ma è anche doppiatore (tra gli altri di Marlon Brando, Robert De Niro, Dustin Hoffman e il Genio di Aladin di Walt Disney), regista e poeta teatrale.

In oltre 50 anni di attività ha collezionato fiction, film, spettacoli teatrali, sia come attore sia come regista, oltre ad aver registrato 10 album come solista e diretto 8 opere liriche.

Proietti negli ultimi mesi era rimasto molto colpito dalla vicenda drammatica del coronavirus, aveva anche ironizzato sulla “nuova normalità” a cui siamo costretti. A marzo, parlando col Fatto Quotidiano, aveva detto: “Quando sento dire ‘non bisogna allarmarsi’, è il momento in cui mi preoccupo”. E aveva aggiunto: “E poi insistono, si lamentano: ‘Vi rendete conto? i cinema e i teatri chiusi!’. Ma di cosa si scandalizzano? La gente dell’establishment è difficile vederla seduta in platea. E per quanto riguarda i cinema, a Roma, negli ultimi anni ne hanno serrati 46 e nessuno di loro si è scandalizzato”. Aveva prestato la sua voce anche a uno spot Rai dedicato agli anziani, nonni come lui: “Restiamo a casa. Prima finisce tutto, prima andremo ‘ndo ce pare”. A luglio aveva presentato la stagione del Globe Theatre, il suo teatro shakespeariano-elisabettiano nel cuore di Villa Borghese.