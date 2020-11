Grande Fratello Vip, il web non ne può più di Gregoraci Petrelli: “Basta”. Su internet è scoppiata la polemica per le attenzioni regalate ad Elisabetta e Pierpaolo

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono sempre al centro del Grande Fratello Vip e i telespettatori non ne possono più. La conduttrice e il velino si sono incontrati nella casa più spiata d’Italia e da parte di Pierpaolo è nata subito un’attrazione e un effetto per Elisabetta: lei però è rimasta ferma sulla sua posizione. Ha sempre detto di non ricambiarlo, addirittura pare che abbia una persona ad aspettarla fuori e a cui dedicava dei gesti fino a poche settimane fa. Eppure lei continua ad essere molto vicina a lui e viceversa, e questo è motivo di discussione in tutte le puntate. I telespettatori non ne possono più.

Grande Fratello Vip, il web protesta contro gli autori: “Basta parlare di Elisabetta e Pierpaolo”

Sul web è scoppiata la polemica durante la puntata, perché il web vorrebbe più considerazione per i loro personaggi preferiti del programma. “Basta, non potete ritirare fuori gli stessi argomenti ogni due giorni e in tutte le puntate, dov’è il rispetto per gli altri concorrenti che non vengono considerati?” scrivono sui social. “Dicono sempre che c’è bisogno di aggiornare durante la puntata ma non c’è niente da dire perché sono sempre le stesse cose. Basta”.

Oggi in puntata Alfonso ha parlato un po’ con i ragazzi nella casa e ha chiesto nuovamente loro cosa pensano di questa storia d’amore, se è qualcosa di vero o una strategia. I più titubanti continuano ad essere Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che hanno espresso i loro dubbi.