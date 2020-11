Il riscatto di Beppe Fiorello, per anni considerato solo il fratello di Rosario

Ospite a Domenica In, Fiorellino si racconta a cuore aperto e parla del fratello Rosario confessando che lo showman ha sofferto per lui.

Intervista sincera e toccante quelle che Beppe Fiorello ha rilasciato oggi a Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In, in cui racconta della sua infanzia, della sua famiglia di origine e di quella creata con sua moglie Eleonora, del fratello Rosario e della fiction di domani che lo vede protagonista, in onda su Rai Uno.

L’attore siciliano presenta “Gli orologi del diavolo” miniserie in cui interpreta Marco Merani ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi, un motorista nautico primo infiltrato civile tra un clan di narcotrafficanti il quale ha dato prova di grande coraggio e senso civico.

“Mio fratello Rosario ha sofferto per me”

«Non avevo mai pensato di fare l’attore, io volevo solo raccontare storie. Potevo fare lo scrittore ma non avevo le basi», ha dichiarato Beppe Fiorello a Mara Venier mandando un messaggio importante ai più giovani e spronandoli a studiare perché è stato proprio grazie alla studio se è riuscito a recuperare le sue lacune e a realizzare così il suo grande sogno di fare l’attore.

Nel corso della sua intervista, Fiorellino ha rivelato di come per anni sia stato considerato solo ‘il fratello di’, commentando gli attacchi che ricevette all’inizio della sua carriera.

Il riscatto è arrivato solo anni dopo quando si è conquistato la scena della fiction italiana mostrando il suo talento non solo come attore ma anche come sceneggiatore e produttore cinematografico.

Eppure suo fratello Rosario è sempre stato un grande esempio e fonte di ispirazione. Inizialmente ha seguito le sue orme e ha imparato molto da lui, affiancandolo sin da quando faceva l’animatore nei villaggi turistici.

Il fatto di essere considerato solo ‘il fratello di Fiorello’ non ha mai intaccato il loro rapporto, confessa l’attore, infatti i due artisti sono sempre stati molto uniti e proprio per questa ragione a soffrire maggiormente di tale appellativo era proprio il noto showman che non accettava i continui attacchi nei confronti del fratello più piccolo.

Non ci resta che attendere la nuova fiction di Rai Uno, in onda da domani 2 Novembre in prima serata per quattro puntate e interpretata da Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo.

