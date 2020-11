Justine Mattera solo con il body, la spallina scende e il seno si scopre: immagina… FOTO

Justine Mattera, solo con un body e una camicia sbottonata, fa sognare i fans che immaginano cosa si nasconda. La foto da urlo della showgirl.

Foto in bianco e nero super sexy per Justine Mattera che lascia letteralmente senza parole i suoi followers indossando una camicia bianca sbottonata e un body nero, super sgambato con una spallina che cade. Un’immagine super sensuale per la Mattera che continua a far sognare i suoi fans che, di fronte ad ogni foto, non possono non sognare.

Una bellezza mozzafiato quella della showgirl che, a 49 anni (spegnerà 50 candeline il prossimo 7 maggio) sovrasta tante donne più giovani. Sono tanti i fans, infatti, che esaltano il fascino, l’eleganza, la bellezza e la raffinatezza della Mattera che, sui social, continua a far sognare tutti.

Justine Mattera: in bikini davanti all’oceano è spettacolare

Visualizza questo post su Instagram Sarebbe meglio su un’ Isola deserta? Ph @albertocosenza_photographer Bikini @clara_aestas Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 30 Ott 2020 alle ore 6:13 PDT

Non potendo andare al mare, Justine Mattera che si fa riconoscere anche in mezzo alla nebbia, tira fuori dal cassetto dei ricordi una foto in cui indossa un bikini sfoggiando un fisico mozzafiato davanti all’oceano. Un corpo super atletico, frutto dei tantissimi allenamenti che la Mattera condivide con i followers sui social.

Un fisico che piace a Justine che, su Instagram, condivide spesso foto in cui si mostra non solo in tenuta ginnica, ma anche in intimo facendo sognare letteralmente tutti i suoi followers.

Nella foto qui in alto indossa un costume bianco, sgambato e che esalta il fisico che piace tantissimo ai suoi fans anche se, sotto ogni foto, non mancano mai le critiche da parte di chi la vedrebbe più bella con un fisico più morbido. La Mattera, però, difende le proprie scelte precisando di essere felice con il proprio corpo che sfoggia con estrema eleganza e raffinatezza.

